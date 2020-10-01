Лос-Анджелес, США, , 17:18 — REGNUM Энтузиаст с ником d_tea установил новый рекорд по скоростному прохождению игры Spelunky 2. Об этом 1 октября сообщает портал PCGamer.

Геймеру удалось пройти всю игру меньше, чем за три минуты. Сообщается, что для достижения такого результата он использовал телепорты.

Напомним, Spelynky 2 — это популярная игра в жанре платформера. Её релиз состоялся 29 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, как будут работать сохранения в игре Watch Dogs: Legion

Читайте развитие сюжета: Названа дата релиза необычной игры Airborne Kingdom