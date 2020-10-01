Хельсинки, , 17:30 — REGNUM Власти Финляндии с 1 октября рекомендуют всем прибывающим из стран с высоким коэффициентом заболеваемости COVID-19 добровольно сдать два теста на коронавирус: один — до того, как пересечь финскую границу, а второй — через трое суток после въезда. До получения второго отрицательного результата придет находиться в изоляции.

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Об этих нововведениях 1 октября сообщает генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, границы Финляндии для российских туристов по-прежнему остаются закрытыми, за исключением ряда неотложных случаев, связанных с семейными событиями или болезнью близких. Однако пересечь границу могут граждане Финляндии и ЕС, которые возвращаются в другие или через другие страны ЕС и Шенгенского соглашения, а также совершающие иные необходимые поездки.

«В случае отсутствия отрицательных результатов тестов пассажирам рекомендуется 14-дневная самоизоляция (самокарантин)», — говорится в сообщении.

Таким образом, гражданам, въезжающим в страну, рекомендуется сдать первый тест на коронавирус не более чем за 72 часа до въезда в Финляндию. Второй тест следует сдать не ранее трех суток с момента въезда в Финляндию.

До момента получения результатов по второму тесту въехавший гражданин должен соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

«Добровольная самоизоляция окончена, если результаты второго теста отрицательные. Если результат положительный, врач обязует пассажира соблюдать карантин до полного выздоровления», — уточнили в генконсульстве.

Отметим, если гражданин намерен находиться в Финляндии менее трёх суток (72 часа), ему не требуется проходить карантин, а также сдавать второй тест на коронавирус.

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