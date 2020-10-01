Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM Шлагбаум на улице Боевых Дружин в Екатеринбурге был установлен в нарушение действующих порядков, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее местные жители пожаловались на ограждение, появившееся рядом с башней «Исеть». В компании пояснили, что шлагбаум установили, чтобы провести работы по озеленению территории.

В мэрии обратили внимание, что свердловское министерство госимущества не давало разрешения на установку шлагбаума. «МУГИСО направило ООО «Екатеринбург-Сити» письмо о необходимости устранения нарушений», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас, чтобы проехать на улицу Боевых Дружин, водителям приходится брать специальный талончик.

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