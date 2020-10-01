Стокгольм, , 19:57 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за прошедшие сутки не увеличилось. Такие данные 1 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 893 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 93 615 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 752 человека.

По состоянию на 1 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 24 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 605 пациентов, что на одного человека больше, чем сутками ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Швеции рекомендовал здоровым гражданам самоизолироваться