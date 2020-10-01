Челябинск, , 17:11 — REGNUM В Челябинске два пожилых человека решили пожениться прямо в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба областного минсоцотношений.

В геронтологическом центре День пожилого человека отметили необычно. Для граждан была организована встреча с режиссёром Аллой Суриковой, победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» Михаилом Григоряном и джазовой певицей Сабирой Илиевой. Концерт длился почти час и закончился необычно. Микрофоном завладел победитель областных конкурсов художественной самодеятельности, а также солист ансамбля «Поющая душа» Николай Мотлях, который в прямом эфире поздравил всех с Днём пожилого человека, прочитал стихотворения, а также сделать своей возлюбленной — Валентине Щукиной — предложение.

Пара познакомилась в геронтологическом центре. Для женщины предложение стало полной неожиданностью. Она расчувствовалась, расплакалась и ответила согласием.