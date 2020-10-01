Стокгольм, , 17:51 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендовало отправиться на недельную самоизоляцию взрослым гражданам, проживающими с тем, у кого был обнаружен COVID-19. Данная мера, по замыслу шведских властей, поможет избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом 1 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Новые рекомендации применимы даже к тем людям, которые делят совместную жилую площадь с инфицированными, но при это которые сами могут не проявлять никаких симптомов. Тем не менее, подчеркивается, что дети дошкольного возраста и учащиеся общеобразовательных учреждений не должны оставаться дома.

«Очень часто инфекция, помимо рабочих мест, проникает в жилые дома. Поэтому мы считаем разумным, чтобы люди, живущие с тем, у кого был обнаружен COVID-19, оставались дома в течение недели», — заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.