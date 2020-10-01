Калуга, , 17:06 — REGNUM Сегодня, 1 октября, в калужском доме музыки прошли торжества, посвященные Дню учителя. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник управления образования Ольга Лыткина поздравили собравшихся с праздником и пожелали крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и талантливых учеников.

В Калуге отметили День учителя Пресс-служба Городской думы Калуги

«Я абсолютно уверен, что система образования в Калуге — одна из самых лучших, — отметил Юрий Моисеев. — Калужские учителя проявили свои самые лучшие качества весной этого года, когда потребовалось в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение. Несмотря на все трудности, учебный год был завершён, выпускники успешно сдали государственные экзамены, за это я хочу выразить глубокую признательность всем работникам сферы образования».

В Калуге отметили День учителя Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, педагогам были вручены почётные грамоты, творческие коллективы центра «Созвездие» подготовили праздничный концерт.

В Калуге отметили День учителя Пресс-служба Городской думы Калуги