Липецк, , 17:05 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во всероссийском марафоне открытий центров «Точка роста». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в школе №4 города Грязи состоялся телемост с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. На связь вышли представители восьми федеральных округов. ЦФО представляла Липецкая область.

Игорь Артамонов рассказал о реализации в регионе национального проекта «Образование» и отметил, что в 2020 году в Липецкой области открывается 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Такие центры открывают доступ к современному образованию. Это возможности для детей, которые живут в сельской местности и в малых городах, получить те навыки, которые им будут необходимы в будущем. Я уверен, что ребята, которые будут здесь заниматься, добьются самых амбициозных целей и станут востребованными», — заявил Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области посетил «Точку роста», которая открылась в грязинской школе 28 сентября. Образовательный центр оформлен в едином стиле в соответствии с брендбуком проекта. Здесь дети смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Юные грязинцы освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство и изучат основы 3D-моделирования.