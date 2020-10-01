Стокгольм, , 17:51 — REGNUM Так же как и в Соединенных Штатах, граждане Швеции могут оказаться в поляризованном обществе, где они не будут разделять единое мнение и придерживаться одних и тех же взглядов на факты. Тогда желание сохранить страну в качестве единой нации могут исчезнуть. Об этом со ссылкой на комментарии бывшего премьер-министра Швеции в 2006—2014 гг. Йона Фредрика Райнфельдта 1 октября сообщила газета Fria Tider.

29 сентября Америка, а вместе с ней и весь мир, наблюдали за ходом одних из самых скандальных президентских дебатов в истории США. Действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден прибегали к оскорблениям и личным выпадам в отношении друг друга. В какой-то момент кандидат от демократов и вовсе предложил Трампу «заткнуться».

Комментируя первую из трех встреч Трампа и Байдена, бывший премьер-министр Швеции Райнфельдта предостерег, что подобное может произойти и в Швеции.

«Да, это результат поляризации общества, где разнятся взгляды по вопросу того, что есть реальность и каковы факты. Если в социальных сетях и в разных частях страны так сильно разняться взгляды, то открывается возможность тому что, мы все увидели. Затем речь идет о подхвате этой повестки представителями элиты», — объявил Райнфельдт.

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