Калуга, , 17:25 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 70 человек за последние сутки, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 52 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе 9 тыс. 311 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 567 человек находятся на лечении, 7 тыс. 670 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (460), в Обнинске (209), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (125), в Дзержинском районе (88) и в Козельсмком районе (82).

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