Орел, , 17:00 — REGNUM Жители аварийного дома №113 по ул. Серпуховская в Орле вот уже пять лет не могут получить новое жильё, в ситуацию вмешалась прокуратура, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Татьяна Цуканова 1 октября.

Жители дома обратились на личный прием прокурора области по вопросу нарушения их жилищных прав. Проведенная прокурорская проверка установила, что дом был признан аварийным ещё в мае 2015 года, и уже на тот момент состояние дома требовало принятия неотложных мер по недопущению аварийного обрушения его конструкций. Однако администрация Орла никаких мер не принимала.

В апреле 2020 года в одной из квартир дома произошло обрушение части потолочного перекрытия. Тогда же прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Орла, по результатам его рассмотрения жители дома переселены в пункт временного размещения, развернутый в гостинице «Русь» АО ГК «Орел-Отель».

При этом власти города до сих пор не решили вопрос об изъятии квартир, находящихся в собственности жильцов аварийного дома, для муниципальных нужд, и их выкупной стоимости. Соответствующие соглашения подписаны только с шестью собственниками жилых помещений, шесть собственников направленное им соглашение не подписали.

«В направленных гражданам соглашениях собственникам помещений не предоставлено право выбора между выкупной стоимостью или предоставлением благоустроенного жилого помещения», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор области Владислав Малкин объявил и.о. главы администрации Орла Олегу Минкину предостережение о недопустимости нарушения закона. По поручению прокурора совместно с органами власти Орловской области был проработан вопрос о выплате гражданам выкупной стоимости их жилья, правительством региона перечислены деньги. Однако городские власти не приняли меры по их распределению. Выплаты начались только после того, как в адрес и.о. главы администрации Орла было внесено представление.

Всего, уточнили в прокуратуре, за период проверок, по инициативе прокуратуры следственными органами возбуждено пять уголовных дел о преступлениях в сфере переселения граждан из аварийного жилья.