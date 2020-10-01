Бишкек, , 16:59 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 октября, вручил государственные награды за вклад в борьбу с пандемией коронавируса медикам, сотрудникам спасательных служб, правоохранительных и других госорганов, волонтерам-студентам медфакультетов и журналистам.

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Глава государства особо отметил вклад медицинских работников в дело противостояния коронавирусной инфекции.

«Весь наш народ верил в наших медиков. Вы спасли жизни около 50 тысяч наших граждан. Все эти люди и их близкие не устают благодарить вас за спасенные жизни», — подчеркнул он.

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Также Жээнбеков отметил, что пандемия выявила проблемы системы здравоохранения Киргизии, которые накапливались годами.

«Многие наши граждане, независимо от возраста и положения, активно оказывали помощь тем, кто нуждался в поддержке. Сплоченность нашего народа спасла жизни сотен наших граждан», — резюмировал президент.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии зафиксирован 46 841 случай коронавируса. За это время излечились 42 983 жителя республики, у которых диагностировали COVID-19. Также в стране зарегистрировано 1 065 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.