Сыктывкар, , 16:56 — REGNUM В Сыктывкаре более 44% пациентов с COVID-19 активно посещали торговые центры. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет БНКоми.

Посетители в масках в магазине одежды Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации надзорного ведомства, в сентябре в Коми COVID-19 диагностировали у 1733 человек, из них в Сыктывкаре — у 690 человек (39,8%). Наибольшая доля — 44,4% — заболевших коронавирусом в Сыктывкаре приходится на тех, кто активно посещает торговые центры и магазины. 20,2% заболели при контактах по месту работы и учебы, во время ухода за больными родственниками — 15,2%, после выезда за пределы республики — 7,9%, после посещения лечебно-профилактических организаций — 6,6%, общественного транспорта — 2%, предприятий общественного питания, фитнеса, салонов красоты — 2,7%. Есть доля заболевших и после семейных мероприятий (свадьбы, похороны) — 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил, что республика находится в полушаге от возврата к ограничениям из-за роста распространения коронавируса.