Москва, , 16:49 — REGNUM В Москве для горожан старшего поколения возобновила работу горячая линия, сообщает 1 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

На звонки москвичей ежедневно с 8:00 до 21:00 отвечают свыше 200 операторов. Работу кол-центра осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

«Домашний режим ограничивает передвижение по городу, но люди ни в коем случае не должны чувствовать себя изолированными», — сказал он.

Мэр отметил, что кол-центр обслуживает москвичей старшего поколения, обеспечивая их во время домашнего режима всем необходимым — продовольствием, лекарствами, а также дровами для дачи.

Москвичам старше 65 лет, которым нужна помощь, предлагают обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 .

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