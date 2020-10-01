Москва, , 16:46 — REGNUM Международный день пожилых людей отмечается по всему миру 1 октября.

Пожилые люди в условиях пандемии Александр Куликов © ИА REGNUM

Мир начал отмечать эту дату, провозглашённую на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с 1991 года. В России на следующий год было принято специальное постановление президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей», в котором 1 октября объявлен Днём пожилых людей.

Обычно этот день по всему миру отмечается конференциями и фестивалями, а также благотворительными акциями.

В этом году День пожилых людей выпал на период пандемии коронавируса. В условиях COVID-19 пожилые люди особенно уязвимы.

Именно поэтому и весной, и сейчас ограничительные меры в России коснулись прежде всего «поколения 65+». Цель — уберечь старшее поколение, оградив его от болезни.

В России помощь представителям старшего оказывают волонтёрские организации. Несмотря на COVID-19, в ряде российских регионов будут проходить различные акции по поддержке пожилых людей.

Например, в Санкт-Петербурге стартовал проект «Давно не виделись», призванный дать слово петербуржцам старшего поколения, которые расскажут свои интересные истории, связанные с городом.