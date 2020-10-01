Москва, , 16:55 — REGNUM В Москве в парке искусств «Музеон» открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжая серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

На выставке в «Музеоне» представили портреты ветеранов разных поколений, защищавших Отечество на передовой — лётчиков, членов экипажа подлодок, снайперов, разведчиков и других. Также посетителя увидят лица представителей других военных и гражданских профессий, спортсменов, паралимпийцев.

Съёмки проекта прошли осенью 2019 года. Фотографы Слава Филиппова и Ольга Тупоногова-Волкова работали безвозмездно.