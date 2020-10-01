Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Продажи игры-песочницы Kenshi превысили один миллион копий. Об этом разработчики проекта сообщили в Steam 30 сентября.

Разработчики планируют вложить заработанные деньги в создание сиквела Kenshi. Сообщается, что события второй части будут разворачиваться за тысячу лет до событий оригинала.

Напомним, Kenshi — это игра с открытом миром, созданием которой занимался разработчик Крис Хант на протяжении 12 лет. Проект был тепло принят геймерами и критиками за высокую сложность и большое количество геймплейных возможностей.

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