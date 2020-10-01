Георгиевск, Ставропольский край, , 16:35 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против главы Георгиевского городского округа Ставропольского края Максима Клетина, который обвиняется в использовании фальшивого диплома о высшем образовании и угрозах убийством. Чиновник предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в октябре 2017 года Клетин предоставил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского горокруга подложный диплом о получении им высшего образования в одном из вузов по специальности «металлургические машины и оборудование». На самом же деле он не завершил обучение в этом учебном заведении, поскольку был отчислен.

Также установлено, что в 2018 и 2019 годах чиновник во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, «приставляя нож и имитируя ее удушение».

По данным местных СМИ, заявление на Клетина написала жительница Георгиевска, дочь которой якобы состояла в интимной связи с чиновником. С ее слов, после разрыва отношений глава горокруга стал угрожать её семье и принуждать дочь к интиму и сожительству. Сам мэр позже написал встречное заявление о клевете.

Уголовное дело в отношении Клетина было возбуждено в середине февраля текущего года. Тогда же губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что принял решение отстранить главу городского округа от должности на время следствия. Однако, согласно информации на официальном сайте администрации, Клетин по-прежнему возглавляет муниципалитет.