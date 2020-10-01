Великий Новгород, , 16:35 — REGNUM В Новгородской области произошел резкий рост заболеваемости COVID-19, особенно в Великом Новгороде. В связи с этим расширяются мощности стационаров, задействованных в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщила и. о первого заместителя министра здравоохранения Новгородской области Ирина Истомина.

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"Мы наблюдаем рост заболеваемости, причем такой значимый, резкий, с понедельника. И мы видим, что имеющиеся отделения, которые есть в Центральной городской больнице (Великого Новгорода, — прим.), они не успевают провести оборот тех пациентов, которые поступают за сутки. Принято решение, что мы должны раскрыть дополнительно отделение для лечения больных с пневмониями. На территории клиники №1 с сегодняшнего дня открыто отделение для больных с пневмониями <…> Мы переводим пациентов из клиники №2 в клинику №1», — сказала Истомина.

По данным областного оперативного штаба, за последние сутки в Новгородской области выявлен 51 новый носитель коронавируса. Днем ранее было 49 новых носителей. Из числа новых случаев 29 приходятся на Великий Новгород, 10 — на Новгородский район.

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Нарастающим итогом в Новгородской области зарегистрировано 5303 случая за время пандемии. Выздоровели 4345 человек, скончались 83 человека.