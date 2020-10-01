Черкесск, , 16:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ближайшие часы 1 октября ожидается ухудшение погоды. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупредил Гидрометцентр РФ, а региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

«В период с 19:00 — 22:00 и до конца суток 1 октября, а также в течение суток 2 октября местами в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с», — говорится в сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Помимо этого, в результате сильных дождей может резко повыситься уровень воды в реках до достижения неблагоприятных отметок. В горах в связи с ливнями возможен сход селей малого объема.

Отметим, что на всем Северном Кавказе в последние несколько дней дует сильный ветер. В ряде районов он даже вызвал пыльные бури. В частности, в Ставропольском крае из-за чрезмерно сухой погоды ветер вызвал сильнейшие за последние десять лет пыльные бури. Прекращение ветра ожидается 2−3 октября.