Архангельск, , 16:08 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявлено 147 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Лидерство по суточному приросту заболевших удерживает Архангельск — здесь зарегистрировано 58 новых случаев. На втором месте — Котласский район с 34 новыми заболевшими.

С начала пандемии в регионе после COVID-19 выздоровели 104 человека. А всего с начала пандемии вылечились 10 894 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный штаб подтвердил 232 смерти от COVID-19. По данным федерального штаба, с начала пандемии в Архангельской области скончались 260 пациентов с COVID-19.

Всего в Архангельской области было выявлено 13 589 носителей нового коронавируса.