Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В Батуми скончался 82-летний мужчина с диагнозом COVID-19. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба минздрава автономной республики Аджарии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По данным министерства, пациент поступил в батумскую больницу 29 сентября. Отмечается, что у мужчины выявили дыхательную недостаточность, отёк лёгких, двустороннюю тотальную пневмонию и острую сердечную недостаточность.

«В клинике были приняты все необходимые меры, но из-за сложности заболевания, к сожалению, спасти пациента не удалось», — сообщили в минздраве.

Стоит отметить, что это 41-й умерший пациент с диагнозом COVID-19 в Грузии за время пандемии и второй за день. В общей сложности в стране выявили 6640 носителей SARS-CoV-2. 3419 преодолели инфекцию, из них 299 в течение последних суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии скончался 81-летний пациент с COVID-19