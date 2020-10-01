Уфа, , 16:07 — REGNUM «Серебряный час» установят в рамках единых дней диспансеризации в Башкирии. Об этом 1 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что в республике идет работа не только над увеличением продолжительности жизни, но и над улучшением ее качества. 1 октября главой республики был подписан указ «Башкирское долголетие».

Глава Башкирии отметил, что во время единых дней диспансеризации будет установлен «серебряный час», который будет отведен только пожилым людям. В крупных медицинских учреждениях будут созданы специальные медцентры, в которых пожилые люди смогут больше узнать о своем здоровье.

Отмечается, что продолжится отправка по региону «Поездов здоровья». Поэтому людям пенсионного возраста не нужно будет лишний раз выезжать для получения медпомощи.

Хабиров подчеркнул, что ещё одним направлением проекта «Башкирское долголетие» является туризм. Из бюджета будут выделяться деньги на трансфер и культурную программу, а пенсионер будет оплачивать лишь питание.

Кроме этого, будут организованы курсы компьютерной грамотности. Пожилым людям будут выдаваться сертификаты, с помощью которых они смогут оплачивать обучение в любом образовательном учреждении по их выбору.

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