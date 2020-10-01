Ташкент, 1 октября 2020, 15:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-литературоведа, академика Академии наук Узбекистана Туры Мирзаева, сообщает 1 октября в агентство «УзА».
Соболезнования также выразили председатель Сената Танзила Нарбаева, спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов, глава правительства Абдулла Арипов и президент Академии наук Бехзод Юлдашев.
Тура Мирзаев родился 6 марта 1936 года в Шафирканском районе Бухарской области УзССР. Ученый известен собственной научной школой узбекского народного устного художественного творчества. Под его руководством выпущен 15-томный научно-практический сборник «История узбекского фольклора и литературы».