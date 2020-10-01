Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM Около 200 административных дел возбуждено в отношении жителей Нижегородской области за отсутствие обследований на коронавирусную инфекцию. Люди после возвращения из зарубежных поездок не сдали тест и теперь им грозит штраф. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Нижегородской области 1 октября.

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В Роспотребнадзоре напоминают, что всем нижегородцам, побывавшим на отдыхе за границей в течение трех дней необходимо обследоваться и загрузить соответствующую информацию на портал госуслуг.

Людям, проигнорировавшим обязательное обследование грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.