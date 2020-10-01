Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM К середине декабря 2020 года, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом пойдет по усредненной модели, в Санкт-Петербурге порядка 15 тысяч жителей будут болеть COVID-19 в активной стадии. Об этом 1 октября заявил проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Алексей Боровков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ежедневный прирост случаев заболевания COVID-19 с 1 апреля по 1 октября в Санкт-Петербурге



Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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По его словам, на основе математической модели развития ситуации ученые рассматривают несколько вариантов развития эпидемии в Петербурге: оптимистический, усредненный и пессимистический.

Как пояснил Боровков, согласно позитивному сценарию — к 20 декабря будет 12,5 тыс. активных больных, потом произойдет небольшой спад. По усредненному сценарию — в районе 10−11 декабря в городе на Неве будет порядка 15 тыс. активных больных. Пессимистичный сценарий — пик в районе 30 ноября — с числом болеющих около 18 тыс. человек.

«Мы сейчас наблюдаем у нас усредненный сценарий», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что к декабрю в Петербурге вторая волна пандемии достигнет своего пика, при этом уточнил, что таких волн может быть несколько.

При этом Боровков отметил, что в ближайшее время ожидать введения резких ограничений не стоит. Городские власти будут настаивать на соблюдении масочно-перчаточного режима, безопасной дистанции, и так далее.

По данным на 1 октября, за последние сутки коронавирус подтвердили у 285 человек. Всего в Петербурге коронавирус выявили у 43 306 человек. Выздоровели 29 217 человек, скончались 2972 человека.

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