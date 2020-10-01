Калининград, , 15:47 — REGNUM Тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат у 41 члена экипажа большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов», который вернулся на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК) в Калининграде после прохождения ходовых испытаний. Об этом 1 октября сообщили журналистам в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.

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«Вчера БДК («Петр Моргунов»), строившийся на ПСЗ «Янтарь», вернулся с ходовых испытаний. На борту было 206 членов экипажа, у 41 положительный результат лабораторного исследования на … (коронавирус)», — рассказали в оперативном штабе.

Также там уточнили, что 40 человек из данного числа были направлены на госпитализацию в инфекционные стационары, один находится в режиме самоизоляции дома, а остальные члены экипажа изолированы на судне и при первых же симптомах также будут госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8945 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.