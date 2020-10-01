Серпухов, Московская область, , 15:28 — REGNUM В подмосковном Серпухове пройдёт комплексная реконструкция площади В. И. Ленина, сообщает 1 октября издание Ока.fm.

Среди работ, которые предстоит выполнить победителю конкурса, указано обновление основания памятника Владимиру Ленину. Подрядчик, согласно документации, должен демонтировать плиты из природного гранитного камня и установить на клей новые полированные. Также будут заменены ступени.

Начальная цена работ по госконтракту превышает 6,1 млн рублей. Завершить их планируется до 30 ноября 2020 года.