Москва, , 15:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Документ опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.

В октябре 2019 года Конституционный суд России признал противоречащим Основному закону ограничение права страхователя на возврат переплаченных страховых взносов на ОПС только в силу факта учёта сведений об этих взносах на индивидуальных счетах застрахованных лиц.

Суд указал, что необходимо учитывать структуру тарифа страховых взносов и факт наступления у конкретного лица страхового случая. Также нужно учитывать возможное уменьшение пенсионного обеспечения при изменении сведений об учтённых на счёте взносах.

Для реализации постановления КС РФ разработали закон об изменениях в Налоговом кодексе, которые обеспечивают страхователю право вернуть излишне уплаченные страховые взносы с учетом структуры их тарифа. Если сумма переплаченных страховых взносов на ОПС учтена на индивидуальном лицевом счете лица, которому назначена страховая пенсия, то возврату она не подлежит.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.