Судак, Крым, 1 октября 2020, 15:27 — REGNUM С мастер-классом «Сервис в регионе» на молодёжном форуме «Таврида» выступила финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» Галина Позднякова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщают в пресс-службе мероприятия.
Спикер рассказала, как выстроить качественный сервис в регионах в современных условиях. В рамках мастер-класса участники встречи разобрали, как формируются ожидания гостей, какие возникают потребности у посетителей и как предугадывать их желания. По мнению Галины Поздняковой, чтобы в стране повысилось качество сервиса, нужно в первую очередь обучать и развивать людей, которые работают в сфере гостеприимства.
Кроме того, финалистка «Мастеров гостеприимства» поделилась впечатлениями о форуме «Таврида»:
Напомним, на «Тавриде» также выступил лётчик-космонавт Михаил Корниенко. Он поделился с участниками форума своим опытом, а также рассказал об особенностях быта в космосе.
Читайте ранее в этом сюжете: Лётчик-космонавт Корниенко на «Тавриде» рассказал о внеземных цивилизациях