Липецк, , 15:23 — REGNUM В Липецкой области региональный сосудистый центр во Всемирный день сердца подвёл итоги своей работы и провёл день открытых дверей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сосудистый центр был создан на базе областной клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение» восемь лет назад. Здесь лечат пациентов с острой сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологиями. В условиях пандемии COVID-19 работа центра не прекращалась.

Пациенты с острыми инфарктами и инсультами госпитализируются в отделения центра по принципу «зеленого коридора», без потери времени. Им немедленно оказывается помощь бригадой кардиологов, неврологов, лучевые диагностов, эндоваскулярных хирургов и нейрохирургов.

Медики выполняют микрохирургические и внутрисосудистые вмешательства, позволяющие спасти пациента от смертельных осложнений. При повреждении сосудов головного мозга (геморрагических инсультах, мозговых аневризмах) проводятся малотравматичные операции. При инфарктах рентгенхирурги восстанавливают кровоток в сердечной мышце, специалисты устанавливают стент в повреждённый сосуд. Нейрохирурги проводят коронарографию через сосуд на руке, что менее травматично для пациента и ускоряет реабилитацию после операции в блоке интенсивной терапии, где перенесшие данный вид заболевания проводят всего несколько дней.

За восемь последних лет количество рентгенохирургических вмешательств в Липецкой областной клинической больнице значительно выросло. Почти в 10 раз увеличилось число селективных коронарографий, в 15 раз — число стентирований коронарных артерий. Ежегодно в региональном сосудистом центре лечение получают более 1700 пациентов.

Кроме того, была открыта обновлённая операционная в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1. Закупленное оборудование позволяет с большой точностью оценивать состояние сосудов сердца, головного мозга и артерий, проводить операции при инсультах и инфарктах с минимальным вмешательством. Теперь в Липецкой области два мощных региональных сосудистых центра, благодаря чему количество высокотехнологичных операций в регионе увеличилось вдвое.

В 2019 году в регионе удалось сократить смертности от болезней системы кровообращения на 8%. Цель к 2024 году — снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Оказание населению качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения — приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», — заявил Игорь Артамонов.