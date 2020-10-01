Казань, , 15:39 — REGNUM В Татарии создание двух передвижных технопарков «Кванториум» обойдется почти в 8 млн рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно документу, одна передвижная станция будет состоять из «Газели-Некст» стоимостью 1,54 млн рублей, трейлера трейлера Buisness Van за 1,8 млн рублей. Также к стоимости добавляются дополнительные опции в виде страховки, фаркопа, зимних шин, брендирования авто, мебели и услуг хранения-стоянки на общую сумму 587 тыс. рублей. Всего перевозная станция (авто, прицеп-фургон) обойдется в сумму более 3,9 млн рублей.

В республике в передвижных технопарках за 2020 год планируют обучить более 2 тыс. детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, созданный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» первый мобильный технопарк «Квантотрак» начал работать в Пензенской области. Обучение на его базе по программам инженерного направления пройдут ученики 5−11 классов, проживающие в сельской местности.

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