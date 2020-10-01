Липецк, , 15:21 — REGNUM Жительница Липецка обжалует в Европейском суде по правам человека штраф, к которому её в апреле приговорил суд за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщил «Коммерсантъ».

Поводом для привлечения липчанки к административной ответственности стала запись в соцсети, где она организовала благотворительный сбор медикаментов и средств защиты для больницы, принимавшей пациентов с коронавирусом. По словам женщины, список необходимого она получила от главврача. Запись привлекла много внимания, и позже руководство больницы заявило, что дефицита в медицинском учреждении нет.

Активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей, а деньги, собранные для больницы, вернулись к благотворителями.

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