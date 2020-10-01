Сухум, , 15:19 — REGNUM Штат республиканской санэпидемстанции Абхазии, где проводят тесты на коронавирус, был увеличен с 1 октября на 11 человек. Об этом рассказал в эфире «АбазаТВ» заведующий лабораторией СЭС Астан Авидзба.

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Он рассказал, что в лаборатории СЭС «в форс-мажорной обстановке пандемии» работают три человека по штату и еще четверо прикомандированы.

«Происходят задержки результатов анализов из-за загруженности лаборатории. Люди ждут результатов ПЦР 6−7 дней», — рассказал Авидзба.

Сообщается, что по указанию президента Абхазии Аслана Бжании были выделены дополнительные средства на оплату работы сотрудникам СЭС в размере 615 тыс. рублей и еще на оборудование и расходные материалы 1,5 млн. рублей.

Напомним, ранее главный санитарный врач Абхазии Мария Кочиева неоднократно заявляла, что в лаборатории СЭС не успевают проводить исследования на коронавирус в требуемом объеме.

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