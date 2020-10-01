Москва, 1 октября 2020, 15:09 — REGNUM Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Пресненском суде Москвы был вынесен обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Кроме того, Ефремова обязали выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей по гражданскому иску. После освобождения актёр в течение трёх лет будет лишён права управлять автомобилем.
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