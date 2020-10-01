Владикавказ, , 15:06 — REGNUM В Северной Осетии число госпитализированных в стационары, где лечат пациентов с COVID-19, составляет, по данным минздрава на 1 октября, 319 человек. За сутки это число выросло на 32 человека. При этом коронавирус подтвержден лишь у 23 из них.

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В тяжелом состоянии в отделении реанимации находятся 34 человека, из них 13 подключены к аппарату ИВЛ. Из числа заразившихся в настоящее время 725 человек находятся на амбулаторном лечении.

Всего в РСО-Алании COVID-19 подтвержден у 5888 человек. За прошедший день их стало больше на 34 человека. Такие показатели по приросту числа новых пациентов с COVID-19 в республике были отмечены в середине июня.

Выздоровели за все время 5070 жителей региона, скончались 70 человек.

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