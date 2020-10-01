Красноярск, , 15:05 — REGNUM В Красноярском крае Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении 14-летней школьницы, подписанной на группы о «Колумбайне».

В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления, передаёт 1 октября Ngs24.ru.

По словам адвоката школьницы Владимира Васина, в постановлении сказано, что «в ходе проведения проверки факт публичного призыва к террористической деятельности» не нашел своего подтверждения. Такой вывод сделали на основе анализа публикации и показаний девочки.

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Как сообщало ИА REGNUM, красноярскую школьницу задержали в конце августа 2020 года сотрудники ФСБ. Сообщалось, что она состояла в закрытой группе в соцсети, в которой обсуждалась тема подготовки терактов в школах. Девочка провела две недели в психдиспансере, затем её отпустили домой.

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