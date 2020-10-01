Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Лидеры 17 неправительственных организаций (НПО), работающих в Грузии, подписали «Манифест мира», в котором выступили за прекращение боёв в Нагорном Карабахе. Текст обращения был опубликован на специально созданном сайте.

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"Мы, общественные организации в Грузии, включая этнических азербайджанцев, армян и активистов других этнических групп, вместе выступаем за мир, гуманизм и солидарность», — говорится в тексте сообщения.

Общественники подчеркнули, что проживающие на Кавказе народы знают о тяжести войн и о том, какие они приносят страдания. В связи с этим они обратились к правительству Грузии с призывом «строго придерживаться» нейтралитета в отношении событий в Нагорном Карабахе. Также лидеры неправительственных организаций обращаются с призывом к Еревану и Баку прекратить военные действия и перейти к переговорам.

Манифест подписали Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), Центр образования и мониторинга прав человека (EMC), Международное партнерство за права человека (IPHR) и другие НПО.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления о возможной поддержке одной из сторон в Нагорном Карабахе является провокацией.

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