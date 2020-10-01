Новосибирск, , 14:49 — REGNUM Новосибирская область на сегодняшний день, 1 сентября, получила пока только 42 дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения региона Константин Хальзов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Вакцина будет поступать дробно. Это связано с тем, что требуется сохранение специального температурного режима. До конца года мы получим 2421 дозу», — отметил «НГС Новостям» министр.

Уточняется, что пока привили только 25 новосибирских медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что врачам и медсестрам инфекционного госпиталя новосибирской больницы №12 поставили первые прививки против коронавируса.

Читайте также: Новосибирских медиков начали прививать против коронавируса