Черкесск, , 14:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число выявленных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло за прошедшие сутки еще на 77 человек. Это самый высокий показатель с конца июня. По состоянию 1 октября в республике общее число носителей коронавируса достигло 7115, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В настоящее время госпитализированы 423 человека, остальные заразившиеся проходят лечение под медицинским наблюдением на дому. Общее число «активных» пациентов составляет 2231 человек.

«Кроме этого, 3436 человек находятся в карантине под медицинским наблюдением на дому. К ним относятся жители всех муниципальных образований КЧР — лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, не имеющие симптомов заболевания и контактные с инфицированными», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

За все время выздоровели 4855 человек. Число умерших составляет 29 человек.

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