Нижний Новгород, , 14:50 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 октября выявили 1183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем ежедневных заражений с июня. Накануне сообщалось о 1139 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 159 571 случая, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 186 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 127, Ульяновской области — 125, в Удмуртии — 118, в Самарской области — 112, в Оренбургской области — 109, в Пензенской области — 97, в Пермском крае — 81, в Кировской области — 72, в Башкирии — 41, в Мордовии — 39, в Чувашии и Татарии по 26, в Марий Эл — 24.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 32 585 случаев, в Ульяновской области — 15 612, в Саратовской области — 15 613, в Оренбургской области — 12 963, в Самарской области — 11 884, в Пензенской области — 10 980, в Пермском крае — 9908, в Башкирии — 8831, в Чувашии — 8623, в Кировской области — 8593, в Татарии — 7256, в Мордовии — 6477, в Удмуртии — 5363, в Марий Эл — 4871.

Полностью выздоровели 129 822 жителей округа, за последние сутки выписаны 714 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2029 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 20 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября в России подтвержден 1 185 231 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 8945 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 964 242 жителя России, за сутки выписаны 5985 человек. 20 891 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 169 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 200 098 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 2791 человека.