1 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 14:45 — REGNUM В России вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Тревожные новости о всплеске SARS-CoV-2 и росте смертности стали приходить из многих регионов. И вот уже вирусологи стали упрекать простых граждан, пациентов в пренебрежительном отношении к своему здоровью. В частности, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев так прямо и заявил, что самая большая ошибка для болеющего человека заключается в самолечении и нежелании обращаться к врачам. С таким подходом в корне не согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

К врачу Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью корреспонденту ИА REGNUM он не только подверг критике обозначенную «ошибку», но и высмеял действия отдельных чиновников. В частности, эксперт указал на то, что в регионах очень много и бестолково тратят средства на абсолютно бесполезные «эпидемиологические мероприятия» — обеззараживание дорог и «ритуальную» обработку рук целых коллективов людей, не надевших маски.

Но главное, по его словам, в том, что обращения к медикам сопряжены с целым рядом проблем, главная из которых — разрушение первичного звена.

ИА REGNUM: Павел, расскажите, почему Вас не устроил ответ Гамалеи по поводу главной ошибки заболевших COVID-19?

Павел Шумихин: Весьма спорное утверждение о «главной ошибке» россиян. По моим наблюдениям, люди, у которых появляются симптомы ОРВИ, сейчас, наоборот, стремятся как можно скорее попасть к врачу — в связи с опасением инфицирования коронавирусом и в тревоге за состояние своего здоровья. Но вот система первичной медицинской помощи, совершенно заброшенная и обделенная вниманием, закономерно оказалась не готова к наплыву пациентов с ОРВИ. Однако, пожалуй, даже не в этом суть проблемы.

ИА REGNUM: Тогда — в чём, по-Вашему?

Павел Шумихин: Нет никакой уверенности, что, возможно, ранняя курация врачом на амбулаторно-поликлиническом этапе инфицированного респираторным вирусом пациента будет способствовать столь же раннему излечению. В арсенале врача до сих пор нет эффективного и доступного препарата для этиотропной терапии, который был бы способен прервать течение заболевания на ранней стадии.

ИА REGNUM: А что касается диагностики?

Павел Шумихин: Это другой момент — неготовность диагностической базы. Выяснилось, что точная диагностика поражения легких с последующим определением тактики лечения возможна по КТ, а необходимых аппаратов в наличии считанные единицы. Такое положение дел сложилось повсеместно и существенным образом повлияло на своевременность квалифицированной помощи.

Поэтому возлагать основную вину на самого пациента я бы не стал. Досадно, что до сих пор ещё нет понимания о том, что борьба с коронавирусной инфекцией — это не только усилия системы здравоохранения, но и комплексные скоординированные из одного центра противоэпидемические мероприятия со стороны всех отраслей народного хозяйства. Определенные подвижки уже есть, но порой все напоминает лебедя, рака и щуку из известной басни.

ИА REGNUM: Можете привести пример?

Павел Шумихин: Мы с экранов телевизора видим «ритуальную» обработку рук целых коллективов людей, не надевших маски, и это при том, что инфекция респираторная и переносится воздушно-капельным путем. Другой пример — городские чиновники упорно с им одним известной регулярностью организуют обработку проезжей части проспектов антисептиком, хотя вирус на дорогах не обитает.

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Складывается впечатление, что каждый действует во что горазд, порой без должного понимания сути проблемы. Эти и многие другие действия приводят к напрасному расходу ценных ресурсов и делают борьбу с инфекцией бесплодной, что оборачивается чрезвычайной нагрузкой на систему здравоохранения.

ИА REGNUM: Какой же выход?

Павел Шумихин: Необходимо было с самого начала организовывать штабы федерального, окружного и регионального уровней с самими широкими полномочиями с привлечением экспертов в области медицины.

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