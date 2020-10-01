Колтуши, Ленинградская область, , 14:55 — REGNUM Жители селения Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области опасаются профанации выдвинутой властями идеи по созданию некой «буферной» зоны между Колтушскими высотами и жилой застройкой Колтушской возвышенности, с которой они борются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 1 октября член инициативной группы Галина Андрющенкова.

Речь идет о камовых холмах между коттеджным поселком «Токкари Лэнд» и деревней Хирвости Всеволожского района. Эти земли в статусе сельхозназначения были приобретены в 2015 году компанией «Гарант», которая строила «Токкари Лэнд». Заневское городское поселение начало переводить 52 га земель в статус ИЖС, что, как полагают местные жители, уничтожит уникальный ландшафт, который попал в проект достопримечательного места федерального значения.

В итоге 1 октября чиновники Ленобласти оповестили, что часть земли они вынуждены отдать под застройку, так как обещали это застройщику взамен на завершение проблемного ЖК «Радужный» с обманутыми дольщиками. Но губернатор Александр Дрозденко решил пойти навстречу обеспокоенным местным жителям и защитникам природных богатств. Он предложил перевести 30 га в зону ИЖС, а 22 га — между жильем и ООПТ «Колтушские высоты» — в рекреационную зону. Там обещают создать парк.

По словам Андрющенковой, этот вариант местных жителей вряд ли устроит.

«Они могут эти 22 га распылить в тонкую полоску. Застройщик всё это сроет просто, эти холмы, самое ценное, самая природа — всё равно пойдет на застройку. Между «Токкари Лэндом» и Суорандой очень большие площади, это очень красивые холмы, они пока не тронуты ничем, образованы Ледниковым периодом, это место обитания птицы овсянки. Правительство (Ленобласти), видимо, уповает, что сделает охранную зону вокруг ООПТ, но 22 га — это очень мало по сравнению с периметром, который надо защитить. ООПТ — это одна территория, а сами по себе холмы — другая территория, которую тоже надо защищать», — сказала Андрющенкова.

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Добавим, эти земли вошли в состав проектируемого объекта культурного наследия — достопримечательного места федерального значения. После присвоения охранного статуса территорию можно было бы использовать только как рекреационную зону, то есть — как сейчас, но проект до сих пор не утвердили, хотя Министерство культуры РФ инициировало включение Колтушской возвышенность в границы достопримечательного места еще в 2016 году.

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