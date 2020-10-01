Москва, , 14:39 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября подписал указ, обязывающий предприятия перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

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"С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — пояснил мэр в личном блоге.

Согласно указу, в коллективах компаний необходимо перевести с 5 октября на удалённую работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение могут составить только те сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте критически необходимо.

Новые правила не распространяются на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса», и некоторых других стратегических отраслей, а также на медучреждения.