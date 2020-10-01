Красноярск, , 14:37 — REGNUM Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин 1 октября прокомментировал складывающуюся в регионе ситуацию по коронавирусу. По его словам, в настоящее время в крае фиксируется «небольшой, но всё-таки рост» числа новых заразившихся коронавирусом. Также растёт заполняемость коечного фонда.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 1 октября был подписан указ губернатора региона, на основании которого в Красноярском крае до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки продлено действие ограничительных мер.

Сохранён запрет на деятельность ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов. Действует ряд ограничений, связанных с проведением массовых мероприятий.

«Бессрочный характер сегодняшнего указа оставляет нам возможность манёвра на случай так называемой второй волны», — прокомментировал Лапшин.

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В зависимости от развития ситуации в регионе в дальнейшем возможно введение отдельных локальных ограничений. Власти края призывают жителей носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 20 117 человек. Ежедневно в регионе выявляется более 100 новых случаев заражения.

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