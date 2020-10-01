Цхинвал, , 14:37 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Южной Осетии в течение последних суток. Об этом 1 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Два новых случая выявлено за сутки, таким образом шесть человек проходят лечение в инфекционном отделении РММЦ, еще шесть проходят лечение амбулаторно», — рассказала врач журналистам.

В течение пандемии в Южной Осетии было выявлено 102 случая заражения коронавирусом. 90 человек победили эту инфекцию. В республике не зафиксированы случаи смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, с 27 июля по 24 сентября в Южной Осетии не было выявлено ни одного носителя SARS-CoV-2. Со дня открытия 15 сентября границы с Россией в республике выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом.

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