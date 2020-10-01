Москва, , 14:32 — REGNUM В половине школ Московской области с 5 октября начнутся каникулы, сообщила министр образования региона Ольга Каклюгина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

Она рассказал о предстоящих каникулах в школах Подмосковья.

«Существует два вида учебного графика: первый — модульный, а второй — по четвертям. Половина школ у нас учится по модульной системе и половина — по четвертям. У тех, кто по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины они должны быть в начале ноября», — цитирует словам министра подмосковный телеканал «360».

По словам Каклюгиной, с 5 октября каникулы начнутся в тех школах, где это было запланировано. Тем образовательным учреждениям, где отдых запланирован не был, в министерстве рекомендуют действовать, исходя из эпидемиологической ситуации.

Подмосковные каникулы продлятся одну неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве мэр Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех школах.