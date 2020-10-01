Нальчик, , 14:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как сообщили 1 октября в министерстве здравоохранения региона, это житель селения Новая Балкария, которому было 90 лет.

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Всего в республике скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 94 пациента. Из них 14 — умерли за последний месяц.

По состоянию на 1 октября, в Кабардино-Балкарии за все время пандемии выявлено 7712 случаев заражения новой инфекцией. Только за последний день их число увеличилось на 50. Согласно данным оперативного штаба, последний раз такой прирост был зафиксирован в конце июня.

Из числа заболевших выздоровели за все время 6512 пациентов (+16 за прошедший день).

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