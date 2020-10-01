Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Казахстан приостановил возобновление воздушного сообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 октября заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, Казахстан также отказывается от увеличения количества авиарейсов со странами, с которыми уже возобновлено авиасообщение. Кроме того, планируется сократить количество рейсов в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 сентября авиакомпания «Эйр Астана» возобновила авиарейсы между Нур-Султаном и Москвой. Прямыми рейсами разрешено пользоваться только гражданам Казахстана и России.

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