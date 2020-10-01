Иркутск, , 14:29 — REGNUM Детские сады в Иркутской области из-за эпидемии коронавируса продолжают работать в режиме дежурных групп. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Наталья Черных.

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По её словам, дежурные группы создаются согласно потребностям в любом муниципалитете в неограниченном количестве. Открыть детские сады полностью сегодня опасаются в том числе из-за того, что в большинстве семей двое и более детей. Старшие могут принести инфекцию из школы, вследствие чего заболеют все члены семьи, а младшие, в свою очередь, принесут инфекцию в детский сад, — сказано в официальном сообщении профильного министерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением учебного года, в условиях эпидемии коронавируса, далеко не во всех школах Иркутской области удалось избежать смешения коллективов и вспышек SARS-CoV-2: на карантин отправлены учащиеся 221 класса 62 школ.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой: на 30 сентября общее число летальных исходов в регионе достигло 322 человека.

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